В мае российская экономика прошла нижнюю точку спада, связанного с негативными последствиями пандемии. Оперативные показатели подтверждают, что в июне и начале июля темпы восстановительного экономического роста ускорились, отмечается в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«После стабилизации на пониженном уровне в мае и первой половине июня в течение последних недель деловая активность демонстрирует отчетливые признаки роста. Основным фактором улучшения экономической динамики выступает внутренний спрос, в то время как внешний спрос восстанавливается гораздо медленнее на фоне сохранения высокой неопределенности в мировой экономике», — сообщает пресс-служба регулятора.



Вместе с тем реализация вторичных эффектов от ограничительных мер, падение спроса в сочетании с долгосрочными изменениями в модели потребительского поведения, а также сохранение пониженного уровня добычи и переработки нефти предопределяют постепенный и неравномерный характер дальнейшего восстановления экономики, отмечают авторы бюллетеня.

В июне годовая инфляция немного ускорилась (до 3,21% после 3% в мае) под влиянием низкой базы второго полугодия прошлого года. Ежемесячный темп прироста цен отклонился вниз от траектории, соответствующей инфляции 4% в пересчете на год. Вместе с тем темпы прироста цен на продовольственные и непродовольственные товары в июне с учетом сезонности в пересчете на год превысили 4%.

В июне цены на различные категории товаров и услуг демонстрировали разнонаправленную динамику из-за действия ряда факторов со стороны спроса и предложения. По мнению авторов бюллетеня, в течение ближайших месяцев вероятно сохранение смещения баланса рисков в сторону дезинфляционных.



«Дезинфляционные факторы, связанные в первую очередь с падением спроса в экономике, продолжают превалировать. Несмотря на это, в июне годовая инфляция ожидаемо несколько ускорилась на фоне очень низких темпов роста цен в июне прошлого года. Восстановление экономической активности происходит постепенно, поддерживая дезинфляционное давление в экономике. Этому также способствуют относительная стабильность на финансовых рынках и восстановление цен на нефть», — сказано в бюллетене.



Мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать стабилизации инфляции вблизи цели Банка России на среднесрочном горизонте, отмечается в обзоре.

