ББР Банк заключил партнерское соглашение с МСП Банком о предоставлении клиентам — субъектам МСП «антикризисных» кредитных продуктов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В частности, теперь клиенты банка могут получить беспроцентный кредит на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости — «Кредит на расходы, связанные с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее» в рамках постановления правительства РФ № 422 от 2 апреля 2020 года.

Также клиентам банка может быть предоставлен «Кредит на возобновление деятельности субъектов МСП» по ставке 2% годовых в рамках постановления правительства № 696 от 16 мая текущего года. Денежные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития («программе 8,5%»), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Для получения займа клиент должен соответствовать статусу субъекта МСП, установленному федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», а также основным требованиям, предъявляемым к заемщикам и целям финансирования, и предоставить необходимый пакет документов.