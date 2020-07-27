Рубль подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, причем к европейской валюте — намного более значительно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,81 рубля, прибавив 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 84,37 рубля, что на 81 копейку выше уровня предыдущего закрытия.

В течение сессии курсы доходили до 71,95 рубля за доллар и 84,48 рубля за евро (минимальные значения равнялись 71,44 и 83,58 рубля соответственно).

С долларом было проведено в общей сложности более 34 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, а с евро — порядка 5,6 тыс. операций на 192 млн евро.



«Давление на национальную валюту оказало коррекционное снижение на рынке энергоносителей. При этом важным фактором для динамики основных мировых валют против рубля стала ситуация в паре евро/доллар, которая в рамках сегодняшней сессии продемонстрировала уверенный рост», — объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Европейская валюта пользуется глобальным спросом на фоне слабости доллара. Пара USD/EUR сегодня достигла высоты 1,178 впервые с сентября 2018 года. Подъем выше планки 1,18 выглядит непростым: за весь 2018 год главная валютная пара так и не смогла там закрепиться. На следующей сессии мы ожидаем отката евро в паре с долларом», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя ситуацию на валютном рынке, в числе прочего отмечает, что евро «выглядит перекупленным».