Рубль существенно ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,51 рубля, что на 94 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 1 рубль и стоил 85,07 рубля.

В течение дня биржевые курсы доходили до уровней 72,7 рубля за доллар и 85,2 рубля за евро (минимальные значения равнялись 71,61 и 84,04 рубля соответственно).



С долларом было проведено почти 43,5 тыс. операций на общую сумму около 2,5 млрд долларов, с евро — около 6,8 тыс. сделок на 250 млн евро.



По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, «в рублевых парах… разыгрывается новый акт драмы «нам нужен слабый рубль» — и для замыкания дыр в бюджете, и для прибыли экспортеров, и для их более комфортной работы на мировых рынках».

«На этом фоне даже приятно, что границы России закрыты и международный туризм невозможен, — в разгар лета где-нибудь на курортах Испании такой курс евровалюты здорово бы сократил покупательскую способность отечественных туристов», — рассуждает она.

«Рубль продолжает демонстрировать относительную слабость, сокращая свою переоцененность к нефтяному фактору, так как рублевая стоимость барреля Brent по-прежнему находится ниже минимумов прошлого года, — пишет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. — Перспективы дальнейшего роста стоимости нефти остаются по меньшей мере неопределенными из-за угрозы второй волны пандемии, которая будет препятствовать восстановлению нефтяного спроса».



«В среду мы ожидаем приостановки растущей динамики в обеих валютных парах. Доллар будет стремиться уйти ниже 72, евро отступит к 84—84,5 за единицу валюты», — говорится в комментарии аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова.

