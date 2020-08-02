Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) готов предложить розничным клиентам индивидуальные курсы обмена иностранных валют, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При проведении валютно-обменных операций в кассах МИнБанка на сумму от 2 тыс. долларов США (в эквиваленте) клиентам может устанавливаться льготный курс. Данное предложение распространяется как на операции с наличной валютой, так и на операции с безналичной иностранной валютой», — говорится в релизе.

Воспользоваться предложением можно в офисах МИнБанка в рабочие дни с 10:00 до 17:30 по мск. Курсы валют, установленные филиалами банка, могут быть изменены в течение дня в зависимости от ситуации на валютной бирже.