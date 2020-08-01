Минкомсвязь РФ предлагает провести с 30 августа по 30 декабря эксперимент, в рамках которого россияне через портал госуслуг смогут направлять жалобы и обращения в госорганы и другие учреждения. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут направлять в госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие публично значимые функции, различные сообщения, например информацию о необходимости решения актуальных для гражданина или юрлица проблем, не адресованную в конкретное ведомство или конкретному должностному лицу. Кроме этого, россияне смогут направлять предложения, жалобы и иные заявления в адрес госорганов или должностных лиц.

Цель эксперимента — отработать механизм использования портала госуслуг для направления гражданами запросов в госучреждения в виде сообщений и обращений, а также для получения ответов на них, отмечается в проекте документа. Кроме того, Минкомсвязь по итогам проекта намерена подготовить предложения для совершенствования нормативно-правового регулирования отношений, связанных с рассмотрением сообщений и обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Участниками эксперимента, помимо Минкомсвязи и госорганов, органов местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих публично значимые функции (на основании соглашений с субъектами РФ), будут Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования и Банк России.