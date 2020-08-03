Жители РФ в пандемию стали отдавать предпочтение личным автомобилям, выяснили в Сбербанке. Исследование по использованию россиянами транспорта в марте — июле 2020 года подготовлено аналитическим порталом Сбербанка SberIndex.ru.

В первые два месяца ограничений, связанных с коронавирусом, общее число оплаченных штрафов снизилось на 14% по сравнению с январем — мартом 2020 года. «Но когда пробки на дорогах исчезли, некоторым водителям захотелось полихачить: число нарушений скоростного режима на 20—40 км во время пандемии заметно выросло. Количество платежей в 250 рублей увеличилось на 133% в апреле — мае 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го. Очевидно, многие автовладельцы предпочли сэкономить, оплачивая штрафы со скидкой. Уже в июне — июле, когда ограничения в некоторых регионах частично сняли, поток платежей по нарушениям сократился на 48%. Ниже стало и количество всех видов автодорожных штрафов», — рассказали аналитики Сбербанка.

Они пришли к выводу, что пандемия подтолкнула россиян к более частому использованию именно личного транспорта. Согласно данным «СберИндекса» , на собственных автомобилях ездят уже столько же людей, сколько в прошлом году: об этом можно судить по количеству заправок на АЗС. В конце июля их было лишь на 5,8% меньше, чем год назад, а в первую неделю месяца (с 29 июня по 5 июля) был даже зафиксирован прирост в 1,5% год к году. При этом число поездок на общественном транспорте все еще значительно ниже нормального уровня. Падение по сравнению с концом июля 2019 года составляет 26,3%. «Очевидно, граждане пытаются по возможности избегать социальных контактов», — рассуждают в Сбербанке.



В целом количество платежей, связанных с транспортом, 20—26 июля в России было на 15% ниже, чем в прошлом году. Однако есть пять регионов, где активность все же выросла. Самый существенный рост относительно прошлого года зафиксирован в Хабаровском крае (на 14,7%), Краснодарском крае (на 6,7%) и Ростовской области (на 3,7%). В обеих столицах «СберИндекс» зафиксировал падение числа поездок: оно снизилось на 20% и в Москве, и в Санкт-Петербурге.