Общие сборы страховой компании «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») в первом полугодии 2020 года выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и превысили 10 млрд рублей. Положительная динамика была достигнута в первую очередь благодаря расширению агентской сети компании. Агентская сеть «Капитал Life», действующая в большинстве регионов России, насчитывает ко второму полугодию 2020 года 8,2 тыс. человек. Это самая большая агентская сеть на российском рынке страхования жизни (по данным Банка России).

«С начала весны мы отметили возросший спрос на получение профессии финансового консультанта со стороны наиболее пострадавших отраслей: туризма, ресторанного бизнеса и других направлений сферы обслуживания, — сообщил генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — За второй квартал мы поставили своеобразный рекорд по рекрутингу, приняв на работу более 1 тысячи человек по всей стране после прохождения бесплатного корпоративного обучения. Расширение агентской сети — это наша стратегическая цель и основное конкурентное преимущество. Именно благодаря активной дистанционной работе финансовых консультантов в период самоизоляции мы смогли сохранить положительную динамику и обеспечить как рост сборов, так и увеличение доли рынка».

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), «Капитал Life» подтвердила свое лидерство в России по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни — в компании обслуживается более 610 тыс. клиентов по НСЖ — это 42% российского рынка.

«Сегодня растет спрос на долгосрочные программы страхования жизни. В целом с начала года сегмент НСЖ вырос на четверть — это однозначный драйвер рынка. В период турбулентности страхование жизни является одним из востребованных финансовых продуктов для тех, кто ищет альтернативные инструменты для формирования «подушки безопасности» на фоне снижения ключевой ставки и процентов по классическим банковским накопительным продуктам. В этой связи мы ожидаем, что по итогам этого непростого года рынок страхования жизни сможет все-таки преодолеть отрицательный тренд и показать положительную динамику по сравнению с 2019 годом», — отметил Евгений Гуревич.

«Капитал Life» также заняла первое место на рынке страхования жизни по объему выплат как в целом, так и в сегментах НСЖ и ИСЖ в частности. За первое полугодие 2020 года «Капитал Life» осуществила выплаты 73 тыс. клиентам в 70 регионах России по различным программам страхования жизни и здоровья на общую сумму более 19 млрд рублей — по данным ВСС это крупнейший показатель среди страховщиков жизни. Крупнейшая выплата «Капитал Life» по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) в первом полугодии превысила 160 млн рублей и была осуществлена клиенту в Самарской области. Максимальная рисковая выплата за этот период составила 6,4 млн рублей и была перечислена родственникам застрахованного лица в Иркутской области в связи с его скоропостижным уходом из жизни.

В первом полугодии 2020 года существенно выросла доля клиентов, которые прошли урегулирование по страховым случаям полностью онлайн, без посещения офиса — с введением режима самоизоляции доля урегулирований по рисковым случаям, прошедшая полностью дистанционно, достигала в пиковые недели более 65%. В целом посещение сайта kaplife.ru и пользование удаленными сервисами компании в первой половине 2020 года выросло более чем на треть.

«В период коронакризиса, пик которого пришелся на второй квартал 2020 года, перед страховщиками встала задача по бесперебойному и оперативному выполнению взятых на себя обязательств в новых условиях, в первую очередь — по осуществлению страховых выплат в дистанционном режиме, — добавил Евгений Гуревич. — Благодаря фокусу на цифровизацию и запуску в прошлом году сервиса оформления страховых выплат онлайн, нам удалось максимально оперативно и безопасно осуществлять страховые выплаты после введения режима самоизоляции. Уверен, что эти деньги, которые включают как рисковые выплаты, так и выплаты по дожитию, оказали важную финансовую поддержку нашим клиентам в этот сложный период».