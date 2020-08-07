Российские фондовые индексы на самом старте торгов были выше уровней предыдущего закрытия, однако впоследствии динамика изменилась, показывают данные Московской биржи.

Так, индекс Мосбиржи начал торги на отметке 2 992,26 пункта против 2 988,5 на закрытии торгов четверга, индекс РТС — на уровне 1 286,37 против 1 282,44.



На 10:14 мск индекс Мосбиржи был в плюсе на символические 0,01% и составлял 2 988,88 пункта (в последующие минуты положительная динамика чуть более заметная), а индекс РТС — в минусе на 0,37%, на отметке 1 277,66.

На 10:32 индекс Мосбиржи тоже уже был в минусе — на 0,04%, в следующую минуту переместился в «зеленую зону».



«Утром пятницы, 7 августа, из-за обострения американо-китайских отношений торговые площадки стран АТР дружно снижались… Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром… ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение на азиатских биржах сформировало негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций», — написал перед началом сессии старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Индексу Мосбиржи будет сложно закрепиться выше 2 900 пунктов без внешней поддержки, считает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Без поддержки внешнего фона собственных сил у российского рынка акций для роста вчера не хватило. По итогам дня индекс Мосбиржи потерял символические 0,14%», — напоминает он. «Весь день российский рынок акций болтался около предыдущего закрытия на таком же невнятном внешнем фоне. Однако после нашего закрытия Америка резко пошла вверх, и сегодня на открытии мы это отыграем покупками. Впрочем, довольно скромными, поскольку с утра американские фьючерсы торгуются в минусе. В целом же сегодня ситуация складывается неопределенной. С одной стороны, желание зафиксировать прибыль увеличивается. Тем более сыграет свою роль фактор пятницы. С другой — нужно бы продолжить ликвидировать отставание от американского рынка, которому остался лишь небольшой шаг до исторических максимумов», — говорится в комментарии Антонова.

