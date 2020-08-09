Россияне во время пандемии коронавируса брали микрозаймы лишь на покрытие неотложных ссуд, лечение и ремонт, однако в июле вернулись к своим привычным потребностям и стали активно оформлять ссуды на свадьбы, отдых и бытовую технику, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».

«В период режима самоизоляции в качестве причины оформления ссуд по факту осталось всего три пункта — покрытие неотложных ссуд, лечение и ремонт. На них в общей сложности приходилось 90% от всех заявок. Практически не оформлялись займы на отдых, на покупку техники (если это не было вызвано срочной необходимостью), на проведение семейных событий», — сказано там.

Однако в середине июня ситуация начала меняться, подчеркивают аналитики. Так, доля займов на неотложные нужды в июле по сравнению с периодом самоизоляции снизилась на 10 процентных пунктов — до 60%, на оплату лечения и медикаментов — на 3 п. п., до 4%, на ремонт — на 5 п. п., до 10%.

В то же время доля займов на отдых выросла до 3% с нуля, а на семейные события — до 4% с нуля. При этом в 70% случаев заемщики, называя причину оформления займа «семейные события», направляли деньги на свадьбу.

Почти вдвое выросла доля микрозаймов, оформляемых на покупку бытовой техники, — до 15%. Эксперты отметили, что чаще всего россияне берут заемные средства для приобретения холодильника, стиральной машины, телевизора и компьютера, а средняя сумма покупки находится в пределах 20—30 тыс. рублей.

Еще 7% займов россияне взяли в июле на другие цели, в том числе самые необычные. В компании подметили, что изменения коснулись и их. Если раньше преобладали оригинальные гаджеты, ювелирные изделия, меха, то сейчас среди самых необычных целей займов россияне называют накопление запасов продуктов длительного хранения на случай второй волны коронавируса, покупка мелкой сельскохозяйственной техники, хлебопечки и бассейна, оплата услуг адвоката по разводам и приобретение подарков для примирения с супругом или супругой.