ЦБ одобрил шесть проектов в рамках специальных регуляторных режимов, известных как «цифровая песочница», которые могут быть реализованы. Об этом сообщил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин на онлайн-конференции «Станут ли «цифровые песочницы» фундаментом для цифровой трансформации России».

«На данном этапе у нас больше 60 заявок, которые поступили в «песочницу», 11 проектов уже прошли пилотирование, шесть проектов были одобрены, по пяти у нас уже приняты основания», — сказал он.

Зимин пояснил, что ЦБ запустил «регуляторную песочницу» в 2018 году. Это тестовая площадка, где нет реальных клиентов и операций, в ней проходит апробация прототипа, совместно с госорганами и бизнес-сообществом оцениваются все риски. После того как проект проходит тестирование и пилотирование, ЦБ либо одобряет его и готовит правовое регулирование, либо не одобряет по причинам, связанным с рисками как с точки зрения экономики, так и с точки зрения операционной надежности, информационной безопасности.

Президент подписал закон о «регуляторных песочницах» для внедрения цифровых инноваций Минэкономразвития также подготовило два законопроекта-спутника, которые обеспечивают возможность запуска первых восьми правовых экспериментов для апробации цифровых инноваций.

Он отметил, что приходящие в ЦБ проекты в основном сконцентрированы на цифровых правах, технологии распределенных реестров, маркетплейсах, биометрических технологиях, аналитике данных.

Основными инициаторами проектов являются как большие технологические компании, так и финтех-стартапы. «Мы смотрим на то, какое в первую очередь влияние окажет тот или иной сервис на рынок. Есть ли правовые риски и правовые барьеры для его внедрения, и совместно с госорганами и бизнес-сообществом определяем критерии, по которым эти проекты могут быть реализованы», — сказал он.