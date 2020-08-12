Российские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,61% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 3 053,99 пункта. Индекс РТС повысился на 0,86% — до отметки 1 307,12.

В числе бумаг крупнейших эмитентов, показавших опережающий рост котировок, — акции Сбербанка (плюс 3,76% на 18:49 мск), «Полюса» (плюс 3,69%), «Яндекса» (плюс 3,25%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 2,51%). Подешевели, в частности, акции «Магнита» (минус 0,16%).



«Фондовые рынки сегодня заряжены позитивом. Растут ключевые индексы США и Европы, прибавляя до 2%. Нефть поднялась на 1,5% и торгуется уверенно выше 45 долларов за баррель марки Brent. Фонды развивающихся стран также демонстрируют подъем. MSCI Emerging Markets набирает 1%, сейчас он на максимальных отметках с начала февраля», — комментировал обстановку незадолго до окончания торгов аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. В числе прочего он пояснял, что «индекс Мосбиржи растет, заметно опережая РТС, благодаря слабому рублю».

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич констатирует, что индексу Мосбиржи удалось полноценно закрепиться выше 3 000 пунктов. «До исторических максимумов российскому рынку осталось чуть более 5%, что говорит о том, что инвесторы заложили в котировки быстрое восстановление экономики и показателей компаний, что, на наш взгляд, сомнительно. Еще не удалось полноценно переломить ситуацию с коронавирусом в мире, в некоторых странах подкатывает «вторая волна». Это создает существенные риски для динамики как мировой экономики, так и экономики отдельных стран и говорит в пользу того, что восстановление может оказаться не столь активным, как ожидают рынки. В этой связи инвесторам нужно быть предельно аккуратными при формировании портфелей, внимательно следить за рынками и подтягивать «стоп-приказы» по мере движения рынка вверх», — отметил эксперт.



«На рублевом рынке сохраняется краткосрочная перекупленность, но закрывать «лонги» без веских причин нет смысла, — считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова». — Следующей целью индикатора Мосбиржи может выступить уровень 3 065 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 000—3 070 пунктов».

