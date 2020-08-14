Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подорожал на 8 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 22 копейки и составил 73,17 рубля, а евро подорожал до 86,41 рубля (плюс 21 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра по паре доллар/рубль ожидается снижение до уровня 72,2 рубля.

«Рубль в паре с долларом игнорировал вчера неплохой внешний фон и лишь под вечер начал сильно укрепляться. Возможно, это связано со спекулятивными покупками рубля западными трейдерами, отыгрывающими ослабление «американца» к корзине мировых валют. Не исключено, что сегодня, как и в акциях, желание выйти из рубля будет превалировать. Однако сильной девальвации российской валюты не ждем. Актуальным коридором сейчас можно назвать 72,7—73,7 рубля за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.