Негосударственные пенсионные фонды во II квартале смогли не только отыграть снижение показателей по итогам I квартала, но и увеличить объем пенсионных средств на 2,9%, до 4,33 трлн рублей. Это произошло благодаря восстановлению фондового рынка и росту экономической активности, говорится в очередном выпуске «Тенденций рынка НПФ» , опубликованном Центробанком.

Пенсионные накопления выросли на 2,5%, до 2,89 трлн рублей, пенсионные резервы — на 3,6%, до 1,43 трлн. На фоне положительной динамики фондового рынка в портфелях пенсионных накоплений выросла стоимость вложений в корпоративные облигации и акции: на 7%, до 1,57 трлн рублей, и на 4,7%, до 159 млрд, соответственно.

Во II квартале НПФ перераспределяли пенсионные резервы в менее рисковые активы: за квартал на 6,4% выросли вложения в корпоративные облигации (до 686 млрд рублей) и на 4,7% — в государственные бумаги (до 164,3 млрд). Это вызвано в том числе тем, что НПФ начали готовиться к вступлению в силу с 1 января 2021 года новых требований к инвестированию пенсионных резервов, поясняют в ЦБ.



«Во время пандемии НПФ продолжили бесперебойно выплачивать пенсии, большинство из них работали с клиентами дистанционно. Фонды пока не воспользовались регуляторным послаблением, позволяющим оценивать активы по стоимости по состоянию на 1 марта. Но ряд НПФ не исключают такой возможности в дальнейшем, в зависимости от ситуации на рынках», — указывает регулятор.