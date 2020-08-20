ЦБ установил официальные курсы валют на 21 августа.



Курс доллара повысился на 53,19 копейки, составив 73,7711 рубля (73,2392 рубля на 20 августа). Курс евро увеличился на 2,24 копейки до 87,4261 рубля (87,4037 рубля на 20 августа).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:28 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,87 рубля (плюс 57 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,45 рубля (плюс 69 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,38—74,05 рубля за доллар и 86,86—87,71 рубля за евро.