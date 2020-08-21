Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 9 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 13 копеек и составил 73,92 рубля, а евро подорожал до 87,7 рубля (плюс 14 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра рубль может продолжить сдавать позиции иностранным валютам, ближайшая цель — 74,7 рубля. По его словам, спасением для него остается налоговый период.

«Вчера рубль в паре с долларом на общем негативе уходил выше отметки 74. Однако коридор 72,7—74 рубля за доллар устоял. Сегодня ждем движения пары в район 73. Советуем также внимательно следить за парой евро/доллар. Пока попытки преодолеть зону сопротивления 1,18—1,19 не увенчались успехом, но тестирование этого рубежа продолжается. Закрепление пары выше 1,19 спровоцирует новый рост американских акций и сырьевых активов», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.