Российские фондовые торги завершились в пятницу разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,06% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 995,61 пункта. Индекс РТС ушел вниз на 0,85% — к отметке 1 262,01.

Котировки акций самой Московской биржи выросли на 1,75%, «Яндекса» — на 1,05%, Mail.ru — на 1,28%. Бумаги «Полюса» просели в цене на 0,71%, «Газпрома» — на 1,52%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,96%, Сбербанка — на 0,72%, МТС — на 0,61%.

«РТС второй день подряд несет высокие потери. Сегодня снижение составило около 1%. Рынок отступил к уровню 1 250, но ниже не пошел, отскочив в диапазон 1 260—1 270. Следующее сильное движение вниз, если оно состоится, может уронить рынок до 1 230 пунктов. Однако в базовом сценарии мы ожидаем консолидацию в понедельник между уровнями 1 250—1 300... Индекс Мосбиржи торгуется в «зеленой зоне», но прирост составляет доли процента. Поддержку рублевому индексу оказывает рубль, который сегодня снижается сильнее, чем индекс РТС. Индекс Мосбиржи в моменте тестировал минимум последних девяти дней на отметке 2 970 пунктов, позже отскочив до 2 990, то есть выше цены закрытия четверга. Мы полагаем, что в понедельник индикатор вернется в зону выше 3 000 пунктов, но также не исключаем временной просадки до 2 960», — прокомментировал аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.