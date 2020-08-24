Фондовые торги в РФ завершились в уверенном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,13% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 029,42 пункта. Индекс РТС повысился на 1,55% и дошел до отметки 1 281,52.

Акции «Полюса» прибавили в цене 2,23%, «Магнита» — 1,7%, «ЛУКОЙЛа» — 1,64%, Mail.ru — 1,52%, «Газпрома» — 1,34%, «Яндекса» — 0,8%, МТС — 0,69%, «Норильского никеля» — 0,05%. Бумаги Московской биржи подешевели на 0,99%, Сбербанка — на 0,07%.



«Российский фондовый рынок в понедельник вернулся к росту после пятничной паузы — внешний фон сегодня ровный, новостей, способных привлечь внимание, особенно и нет, участники торгов возвращаются к приобретениям», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены сохранили позитивную тенденцию… Оптимистичным настроениям способствует замедление роста заболеваемости коронавирусом в мире. Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать плазму крови переболевших COVID-19 для лечения инфицированных. Правда, данный метод пока не получил надежных доказательств эффективности», — отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«После совместного заявления FDA и администрации США о начале лечения тяжелобольных людей от COVID-19 плазмой выздоровевших пациентов площадки рванули резко вверх. Американские индексы после открытия набирают более 1%, ключевые площадки Европы — до 2%. Азия этим утром закрылась также в плюсе. Индекс MSCI Emerging Markets, отражающий спрос на акции развивающихся стран, продемонстрировал подъем более чем на 1%. Нефть тоже растет на общем позитиве», — писал незадолго до окончания российских основных торгов аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.