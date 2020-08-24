«Сбербанк Лизинг» и Центральная пригородная пассажирская компания договорились о поставке семи электропоездов серии ЭП2Д на общую сумму 5,2 млрд рублей. Об этом сообщили в лизинговой компании, уточнив, что стороны подписали два лизинговых договора: на два поезда на 1,5 млрд рублей и на пять поездов на 3,7 млрд рублей.

Срок действия договоров — 15 лет. Поставщиком выступил Демиховский машиностроительный завод, входящий в «Трансмашхолдинг».

В каждом составе — 11 вагонов. «Конструкционная скорость поездов данной серии составляет 120 км/ч. В вагонах есть система обеспечения микроклимата, герметичный межвагонный переход для удобства сквозного прохода по всему составу. Беззазорное сцепное устройство вагонов исключает продольные колебания, тем самым способствует плавности хода. Новые комфортабельные составы приспособлены для обеспечения входа-выхода пассажиров на высокие платформы. Для людей с ограниченными возможностями в электропоездах модели ЭП2Д создана безбарьерная среда. Головные вагоны оборудованы откидными аппарелями для беспрепятственного въезда в вагон и необходимыми креплениями для инвалидных колясок в салоне, а также экологически чистым туалетным комплексом, приспособленным для пользования в том числе для пассажиров в инвалидном кресле-коляске. Информационные таблички в салоне дублированы шрифтом Брайля», — рассказали в «Сбербанк Лизинге».

«В сентябре все составы поступят в распоряжение ЦППК», — сообщила директор управления по работе с крупнейшими клиентами АО «Сбербанк Лизинг» Маргарита Кривчикова.



«Все современные составы электропоездов, и ЭП2Д в частности, оснащаются надежными системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, которые поддерживают комфортную температуру в поезде и не дают распространяться болезнетворным микроорганизмам», — подчеркнул заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.