Фондовые торги в РФ завершились во вторник в минусе, при этом масштабы снижения оказались различными у двух ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, индекс Мосбиржи потерял символические 0,01% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 029,05 пункта. Индекс РТС упал на 1,12% и завершил сессию на отметке 1 267,16.

Акции Сбербанка подешевели на 1,93%, Московской биржи — на 1,52%, «Норильского никеля» — на 1,1%, «Полюса» — на 0,59%, «Газпрома» — на 0,53%, МТС — на 0,16%. Бумаги Mail.ru прибавили в цене 6,02%, «Яндекса» — 1,45%, «Магнита» — 0,67%, «ЛУКОЙЛа» — 0,66%.



По оценке аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, российский рынок находится «под давлением геополитики». «Индексы Мосбиржи и РТС во вторник перешли от небольшого роста к снижению. Долларовый индикатор из-за слабости рубля оставался ниже сопротивления 1 280 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и рискует продолжить движение к 1 250 пунктам. Индекс Мосбиржи удерживается выше поддержки 2 990 пунктов, но не показывает склонности к уверенному росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 980—3 050 пунктов», — пишет она.

«Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник несколько ухудшились, что в целом неудивительно ввиду близости рекордных максимумов на американском рынке. Российские площадки и рубль остаются под давлением геополитической неопределенности, в условиях которой спрос наблюдается разве что на отдельные акции, растущие благодаря корпоративным историям. Ждать широкомасштабного ралли российского рынка или существенного восстановления рубля до ослабления политических рисков не приходится», — комментирует эксперт.



По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, «светлым пятном» остается нефть, которая растет в цене «благодаря очередному урагану в Мексиканском заливе (и, как следствие, падению объемов добычи и переработки в Мексике и на юге США)». «Баррель Brent сегодня подскочил выше 46,5 доллара впервые с 6 марта. Позднее торги отошли чуть ниже, но все равно нефть удержалась выше 46 долларов, что дает сигнал на возможное продолжение спекулятивного ралли», — отмечает он.