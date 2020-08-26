Порядка 51% российских работодателей готовы полностью или частично компенсировать сотрудникам траты на получение дополнительного образования. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела рекрутинговая компания Hays совместно с компанией Skyeng, образовательным порталом GeekBrains и «Нетологией».

«Полностью или частично компенсировать сотрудникам получение дополнительного образования готов 51% работодателей: из них каждый пятый считает, что размер компенсации решается индивидуально с каждым из сотрудников, а 16% считают необходимым заключить ученический договор, предусматривающий обязательную работу в компании в течение определенного срока», — говорится в материалах.

Только 15% компаний готовы повысить зарплату после того, как сотрудник пройдет курсы, из них 11% готовы повысить ее на 5—10%, а 4% — на 11—20%. Остальные называют это делом самого сотрудника или считают, что работодателю достаточно только оплатить сотруднику обучение.

Кроме того, 48% работодателей рассматривают наличие дополнительного образования как преимущество кандидата при отборе. При этом 64% респондентов проверяют наличие сертификатов или дипломов, если сотрудник утверждает, что прошел дополнительные курсы.

Отмечается, что у 60% опрошенных сотрудников компаний после дополнительного обучения повысилась зарплата, причем у половины из них более чем на 20%. На 5—10% выросла зарплата у каждого десятого респондента, на увеличение зарплаты в рамках 11—20% и 21—50% приходится по 15% ответов. Не изменилась зарплата у 40% ответивших.

Загруженность на основной работе заставляет специалистов медлить с получением дополнительного образования. У 38% сотрудников после нее не хватает энергии на то, чтобы учиться. Второе препятствие — высокая стоимость. Это останавливает 31% опрошенных. Отсутствие поддержки со стороны руководства — препятствие для 15% респондентов, а 3% ответивших останавливает не подходящий для обучения возраст. Остальные находятся в поиске нужных курсов или не считают необходимым тратить время на них.