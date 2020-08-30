«Билайн» начал подключать eSIM еще в 16 городах России, сообщает пресс-служба оператора.

«К Москве и Санкт-Петербургу, в которых технология появилась в конце июля, добавились Казань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Кемерово, Волгоград, Владивосток, Саратов, Калининград, Нижний Новгород, Барнаул, Уфа, Оренбург, Воронеж и Новосибирск. В этих городах клиенты могут подключить eSIM в любом собственном магазине «Билайн», — говорится в релизе.

Сейчас клиенты могут воспользоваться новой технологией в 1 400 салонах, отмечает вице-президент по дистрибуции «Билайна» Андрей Губанов. «Компания готова развивать проект и пилотировать различные системы удаленного подключения eSIM с помощью уникальных решений собственной разработки. В будущем клиент с помощью технологии eSIM сможет из любого места за пять минут подключиться к сети «Билайн». При самостоятельной установке eSIM клиенту не нужно делать сложные настройки. Виртуальная сим-карта загружается так же легко, как обычное приложение», — отмечает он.

У eSIM есть несколько дополнительных преимуществ, говорится в сообщении. Например, технология не использует пластик и благоприятно влияет на окружающую среду. Кроме того, eSIM безопаснее физического аналога, так как при потере смартфона ее можно сразу самостоятельно заблокировать.

