Средняя цена на нефть марки Urals в январе — августе составила 40,83 доллара за баррель против 64,54 доллара за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводятся на сайте Минфина.

Таким образом, средняя за восемь месяцев цена российской нефти Urals уменьшилась почти в 1,6 раза в годовом выражении.

Августовская цена оказалась в 1,3 раза ниже аналогичной прошлогодней, свидетельствуют данные ведомства.



«Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2020 года сложилась в размере 44,51 доллара за баррель, что в 1,3 раза ниже, чем в августе 2019 года (59,38 доллара за баррель)», — указано в релизе.