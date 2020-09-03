Банковский сектор неизменно является опорой российской экономики, говорится в приветственной телеграмме премьер-министра РФ Михаила Мишустина участникам II съезда Ассоциации банков России.

«В непростой период новейшей истории России ваше объединение стало авторитетной площадкой для конструктивного диалога и обмена опытом между представителями банковского сообщества, финансовых компаний, государственных органов власти, общественных организаций, учеными, экспертами... Банковский сектор неизменно является опорой российской экономики. Внедрение передовых технологий, создание высокотехнологичных рабочих мест, привлечение инвестиций в реальный сектор во многом обусловлены состоянием кредитно-финансовой системы, доверием к ней со стороны предпринимателей, инвесторов и граждан», — подчеркнул премьер.

Объем активов банковского сектора РФ за июль вырос на 2,4% Эксперты ожидают, что в августе темпы прироста активов могут быть также достаточно хорошими.

Мишустин поблагодарил российские банки за поддержку, которую они оказывают гражданам и предприятиям малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса, а также отметил, что благодаря конструктивному диалогу государства и банковского сообщества кредитно-финансовая система России уверенно справляется с существующими вызовами.