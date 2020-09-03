Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК. По его словам, в других странах к такой работе привлекаются регулятор рынка, прокуратура, финансовая разведка и другие ведомства.



У силовых структур есть несколько проблем, считает Исаев, это и «перегруженность, и определенный уровень понимания сложности этих процессов». «Истории с банками, с выводами активов — это очень продуманные, многоярусные схемы, разобраться в них быстро сложно. Опыт у правоохраны нарабатывался годами», — сказал глава АСВ. Сейчас «дела возбуждаются и реально расследуются», добавил он, но «было бы неплохо, чтобы эта работа в целом была на более высоком уровне скоординирована».

«Когда это история АСВ, правоохранительных органов и сбежавших банкиров — это один уровень. Другой уровень мы видим в ряде других стран, где эта работа централизована, где в ней участвует соответствующий ликвидатор, как АСВ, и регулятор, и правоохрана, и прокуратура, в том числе разведка и финмониторинг, и координируется это на более высоком уровне», — перечислил глава АСВ. По его словам, агентство считает, что такое взаимодействие пошло бы на пользу, если есть желание «действовать быстро».

Координатором работы может стать Минюст, «потому что судебные процессы, в том числе зарубежные, они так или иначе от Российской Федерации находятся в ведении Минюста», полагает Исаев. «Я думаю, что это вполне возможно, если Минюст согласится такую непростую работу возглавить, я думаю, что у других коллег тоже не будет возражений», — подчеркнул глава АСВ.

Сложность работы с такими процессами связана еще и с тем, что банкиры «готовились к таким неприятным последствиям для своего, с позволения сказать, бизнеса заранее, многие активы выведены из российской юрисдикции», напомнил Исаев. Он привел в пример кейс бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, который уехал в Англию и затем во Францию в 2010-х годах. АСВ судится с банкиром в обеих юрисдикциях.