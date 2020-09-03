Отставание входящих платежей от «нормального» уровня в целом по экономике продолжает постепенно сокращаться, но остается неравномерным. Об этом свидетельствует очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» Банка России.

«Восстановление экономической активности остается крайне неравномерным. Потребительский спрос увеличивается даже по сравнению с «нормальным» уровнем. В образовании и здравоохранении финансовые потоки нормализовались. Инвестиционный спрос растет постепенно, при этом оставаясь пониженным. В то же время внешний спрос остается слабым, без тенденции к росту», — отмечается в материале регулятора.



В группе отраслей потребительского спроса входящие платежи на неделе с 24 по 28 августа превысили «нормальный» уровень за счет розничной торговли, в отраслях инвестиционного и внешнего спроса — оставались пониженными. При этом их динамика была разнонаправленной.