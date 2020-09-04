ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 5 сентября.

Курс доллара понизился на 28,57 копейки, составив 75,1823 рубля (75,468 рубля на 4 сентября). Курс евро снизился на 9,69 копейки, до 89,0384 рубля (89,1353 рубля на 4 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 15:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 15 копеек и составил около 75,13 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 25 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 88,98 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,93—75,57 рубля за доллар и 88,78—89,43 рубля за евро.