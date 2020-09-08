Информационный проект «Открытые данные» отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Доступ к сервису предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Данные на сайте будут обновляться ежедневно для свободного использования, отмечается в сообщении.
На момент запуска проект открыл информацию о недвижимости на первичном и вторичном рынках по всем регионам России:
- количество объявлений о продаже на DomClick.ru;
- стоимость квадратного метра недвижимости;
- количество, сроки и динамика одобрения заявок на ипотеку, отправленных онлайн и в офисе банка;
- количество и сроки оформления ипотечных сделок в Сбербанке;
- доля, сроки и динамика регистрации сделок с недвижимостью в стандартном и электронном виде;
- доля покупки новостроек, готового жилья, а также доля сделок с риелторами.
Например, покупатели недвижимости теперь могут узнать среднюю стоимость жилья в своем регионе, за какое время в среднем банк может одобрить заявку на ипотеку, а также сравнить, за сколько дней в их регионе будет зарегистрирована сделка с недвижимостью в электронном и обычном виде.
Посетители сайта смогут отслеживать помесячную динамику, сравнивать по различным показателям российские регионы и скачивать информацию в удобном для себя формате.
Все данные представлены по регионам и городам России с января 2019 года. Список показателей и данных будет расширяться.