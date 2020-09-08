Экономические последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в большинстве регионов России и в следующем году, преимущественно при распределении бюджетных средств. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

«Скорее всего, большинство регионов — я это чувствую по разговорам с коллегами, и это просто очевидно — столкнутся на следующий год с серьезными проблемами бюджетного характера. Бизнес будет выходить из кризиса, а бюджетные ограничения будут сохраняться, и очень серьезные в течение определенного периода времени», — сказал он.



По его словам, бюджетные ограничения в регионах будут во многом зависеть и от динамики требований по нацпроектам, согласно которым необходимо определенным темпом повышать зарплаты бюджетного сектора: учителей, врачей и т. д. Эти обязательства надо выполнять, а это требует дополнительных текущих расходов. «Параллельно надо изыскивать расходы инвестиционного характера, в этом есть сложности», — сказал Собянин, отметив, что в 2021 году нужно будет вернуться к вопросу экономической поддержки регионов в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями.