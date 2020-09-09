Во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. По данным банка, за этот период совокупные расходы россиян на гостиницы, прокат транспорта, рестораны и развлечения в самых популярных туристических направлениях составили около 9,5 млрд рублей и достигли уровня прошлого года.

«Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная правительством РФ в этом году», — комментирует вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.



Наибольший рост во второй половине лета продемонстрировал сегмент развлечений, где объем трат составил почти 440 млн рублей, показав рост в 2,2 раза по сравнению с первыми шестью неделями сезона. На проживание в отелях с середины июля туристы потратили свыше 1,75 млрд рублей, что на 21% больше, чем за предыдущие полтора месяца. Сегменты проката транспортных средств и рестораны показали отрицательную динамику по сравнению с началом сезона: на 33% и 11% соответственно.

В августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Траты на размещение в гостиницах в августе составили 1,26 млрд рублей и выросли на 28% к августу прошлого года, на развлечения туристы потратили 364 млн рублей, что на 188% больше, чем годом ранее.

Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46% по сравнению с прошлым годом. Набирает популярность Калининградская область, где этим летом российские туристы потратили на 22% больше, чем годом ранее (в том числе в два раза увеличились траты на размещение в отелях). На третьем месте по динамике — Ленинградская область, где расходы в туристическом сегменте выросли на 9%, в том числе на гостиницы — на 40%.



Москву для туристических поездок этим летом россияне выбирали втрое реже, чем годом ранее. Однако столица по-прежнему лидирует по объему туристических расходов — 9,66 млрд рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (1,7 млрд), на третьем — Краснодарский край (1,36 млрд).

В августе наибольший рост туристических расходов отмечался в Калининградской области — в 2,3 раза к августу 2019 года. На 90% увеличились расходы россиян в Краснодарском крае, на 29% — в Ленинградской области.