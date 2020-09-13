Большинство работодателей (82%) не практикуют тесты на уровень интеллекта при подборе персонала, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.



В 13% российских компаний IQ-тесты применяют при подборе на некоторые позиции, чаще всего речь идет о руководителях, менеджерах и инженерах. Лишь один из 20 работодателей тестирует на IQ всех кандидатов.

По сравнению с аналогичным исследованием 2013 года популярность IQ-тестов изменилась мало: семь лет назад в рекрутинге их применяли 20% компаний, сегодня — 18%.

Поясняя решение о выборе данного вида тестирования, представители компаний отмечали, что IQ-тесты помогают им оценить способности кандидатов оперативно принимать решения и обрабатывать большие объемы информации. Противники тестирования считают, что его результаты не отражают реальный уровень интеллекта соискателя: «Есть люди, которые просто умеют решать такие тесты».