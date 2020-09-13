ВТБ снижает ставки, а также отменяет все страховые и сервисные надбавки по программе кредитования Honda Direct. Теперь ставка зависит только от размера первого взноса и срока автокредита. В самой популярной комбинации с первоначальным взносом выше 50% и кредитом на один год ставка составит 0,1%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Заемщики с первоначальным взносом более 20% от стоимости автомобиля Honda смогут приобрести его в кредит на год по ставке 6,5% или 7,7% при сроке от года до пяти лет. У клиентов с суммой накоплений более 50% от стоимости авто, желающих взять кредит на срок от двух до пяти лет, ставка составит 7%.

«Выбирая программу с остаточным платежом, заемщики существенно экономят на ежемесячных выплатах. В ее рамках они, как правило, вносят первоначальный взнос более 40% от стоимости авто и оформляют кредит на срок от года до трех лет, остаточный платеж вносится единовременно в конце срока. В этом случае ставка для них будет фиксированной — 7%. При меньшем взносе она увеличится до 9%», — говорится в релизе.

Чтобы получить низкую ставку, теперь не надо приобретать дополнительные услуги, клиент выбирает услуги только по своему желанию, уточнил начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

«При классической модели кредитования с наиболее популярной комбинацией срока и первоначального взноса заемщики получат по кредиту самую низкую ставку 0,1% без каких-либо дополнительных условий», — прокомментировал он.

В рамках предложения Honda Direct клиенты могут дополнительно оформить любые страховые или сервисные услуги. Программа также предполагает возможность покупки не только автомобилей, но и мотоциклов одной из моделей Honda: GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally. Кредит можно оформить на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей. Первоначальный взнос по программе составляет от 20%, срок кредитования — от года до пяти лет. Время принятия банком решения по кредиту — от 30 минут. По классической программе Honda Direct самый популярный срок кредитования — один год с первым взносом более 50%. Ставка в рамках программы составит 0,1%.