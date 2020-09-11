Российские фондовые торги завершились в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,45% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 910,51 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,53% — до отметки 1 223,05.

Акции «Магнита» подорожали на 4,32%, «Газпрома» — на 2,38%, «Полюса» — на 2,34%, «Яндекса» — на 1,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,58%. Бумаги Московской биржи потеряли в цене 0,78%, «Норильского никеля» — 0,77%, Mail.ru — 0,43%, Сбербанка — 0,03%, МТС — 0,02%.



Из комментария эксперта по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрия Бабина следует, что рост на российском рынке после открытия торгов «в красной зоне» был связан с восстановлением мировых рынков и нефти.



«Российский рынок ценных бумаг завершает пятницу в хорошем настроении. Неделя выдалась довольно нервной, но ее окончание выглядит вполне нейтральным. Это вселяет надежду на дальнейшую консолидацию и выравнивание основных индексов. Так и предполагалось: как только лишние эмоции ушли с рынка, биржи вернулись к равновесию», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По ее подсчетам, сделанным незадолго до окончания торгов (когда индексы были чуть ниже учтенных ею значений), рублевый индикатор снизился за неделю на 0,9%, индекс РТС — на 0,3%.