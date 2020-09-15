Российские банки в августе текущего года выдали 679 тыс. кредитных карт, что на 6% больше, чем в июле, но на 27% меньше, чем в августе 2019 года. Таким образом, восстановление выдачи в количественном выражении в этом сегменте впервые с мая существенно замедлилось. Об этом свидетельствуют данные исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Наиболее быстрые темпы роста выдач кредитных карт за месяц (выдачи в августе по отношению к выдачам в июле) были в Санкт-Петербурге (+10%), Свердловской области (+13%), Башкортостане (12%), Татарстане (14%), Красноярском крае (14%), Пермском крае (12%) и Оренбургской области (12%).

Выдача кредитных карт с мая по июль этого года ежемесячно демонстрировала двузначные темпы роста, отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

«Но уже в августе рост был незначительным, что свидетельствует об исчерпании так называемого эффекта низкой базы, обусловленного крайне низким количеством выдачи в апреле. Дальнейший рост будет зависеть от скорости восстановления платежеспособности населения, но ежемесячное количество выдачи кредитных карт в ближайший квартал вряд ли вернется к показателям прошлого года», — комментирует эксперт.