Динамика промышленного производства в России улучшилась в августе до минус 7,2% в годовом выражении с минус 8% в июле и минус 9,4% в июне. Такие данные представило накануне Минэкономразвития.

Основной вклад в восстановление промпроизводства внес добывающий комплекс (минус 11,8% в августе после минус 15,1% год к году в июле). В условиях планового смягчения с 1 августа ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ темпы падения добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) замедлились до минус 13,1% в годовом выражении в августе с минус 16,3% в июле. Улучшение динамики наблюдалось и в добыче естественного природного газа (минус 3,5% в августе после минус 11,4% в июле).

В то же время в обрабатывающей промышленности восстановление выпуска в августе приостановилось (минус 4,1% после минус 3,3% в июле).

Ухудшение динамики в августе наблюдалось в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, а также в производстве потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости. Темпы роста выпуска легкой промышленности в августе снова перешли в отрицательную область (минус 2,4% год к году) после двух месяцев позитивной динамики. Кроме того, в августе возобновилось падение производства легковых автомобилей (минус 30% после плюс 3,9% в июле), которое происходит синхронно со снижением их продаж (минус 0,5% год к году в августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса).

Вместе с тем в августе сохранялся устойчивый рост в пищевой и химической отрасли (плюс 2,2% и плюс 6,6% в годовом выражении соответственно). Кроме того, продолжило замедляться падение выпуска строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции (минус 3,9% в августе после минус 4,7% в июле).



«По оценке Минэкономразвития России, ухудшение динамики в отраслях обрабатывающей промышленности в августе носит компенсационный характер после достаточно быстрого восстановления в предшествующие три месяца», — отмечает заместитель министра экономического развития Полина Крючкова. По ее словам, такое восстановление было обусловлено эффектом сформировавшегося за период нерабочих дней отложенного спроса, который сейчас близок к исчерпанию. «До конца 2020 года Минэкономразвития России ожидает дальнейшего постепенного восстановления обрабатывающей промышленности за счет экспортно ориентированных отраслей и отраслей, ориентированных на внутренний потребительский спрос. В то же время производство инвестиционных товаров будет сдерживаться ожидаемым сохранением слабой инвестиционной активности во втором полугодии», — указала замглавы МЭР.