ВТБ тестирует новый формат сделок по дистанционному рефинансированию ипотеки, сообщили в среду в банке.

Заявку на рефинансирование клиент может направить онлайн через сайт. На сделке заемщик получит электронную подпись, которой удаленно подпишет документы, после чего сотрудник ВТБ сам направит их на регистрацию. Пока клиентам потребуется один раз посетить офис банка, но в перспективе, как обещают в ВТБ, сделка будет оформляться полностью дистанционно.

Пилотный проект реализуется в 11 регионах России: Санкт-Петербурге, Чувашии, Карелии, Якутии, Пермском, Красноярском, Алтайском краях, Костромской, Новосибирской, Самарской, Архангельской областях. «На данный момент свой платеж по ипотеке таким образом снизили более 200 клиентов», — указано в релизе.

Как отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» — вице-президент ВТБ Михаил Сероштан, уже до конца года планируется запустить сервис по всей стране.



«В ВТБ рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, можно оформить по ставке 7,4% семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. В рамках государственной поддержки семей с детьми заемщикам доступно рефинансирование под 5%. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков — 8,2%», — напомнили в кредитной организации.