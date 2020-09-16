Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,8525 рубля. С начала торговой сессии была проведена 31 тыс. сделок на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,655—75,11 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 88,6025 рубля, уменьшившись на 25 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,5 тыс. сделок на 237 млн евро по курсам от 88,56 до 89,075 рубля за евро.

Валютные пары сегодня практически без изменений, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Доллар зафиксировался на отметке 75, евро держится в середине диапазона 88,5—89 рублей. Мы ожидаем усиление волатильности в четверг и пятницу. В базовом сценарии закладываем рост валют в пределах 1 рубля, однако не исключаем снижения до 40 и 50 копеек соответственно по доллару и евро», — комментирует эксперт.