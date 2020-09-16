Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести кандидатуру директора Всемирного банка от России Романа Маршавина на очередные выборы исполнительных директоров в двух структурах Всемирного банка: Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям и инвестициям. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правовой информации.

«В связи с намеченными на октябрь 2020 года очередными выборами исполнительных директоров в Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям и инвестициям (МАГИ) поручить управляющему от РФ в МБРР и МАГИ Оверчуку А. Л. внести кандидатуру Маршавина Р. А. для избрания на пост исполнительного директора от РФ в МБРР и МАГИ и проинформировать о принятом решении секретариат МБРР», — говорится в документе.

Маршавин занимает пост исполнительного директора во Всемирном банке от РФ с осени 2018 года. Начинал карьеру в МИД в 1999 году, занимал руководящие должности в ЦБ и Минфине. В 2010—2012 годах был помощником министра финансов Алексея Кудрина и помощником первого вице-премьера Игоря Шувалова. С 2012 года работал в Минэнерго, с июня 2016 года возглавлял департамент международного сотрудничества министерства. В этом статусе принимал самое активное участие в переговорах России и ОПЕК об ограничении добычи с самого их начала, а также консультациях по газу с ЕС и Украиной.