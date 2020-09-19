За последний год 34% россиян пользовались хотя бы одним видом добровольного страхования. Полис ДМС — лидер по популярности среди добровольных страховых продуктов. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ.



«Пользователи добровольных видов страхования — чаще всего люди среднего и старшего возраста, те, кто состоит в браке, имеют одного-двух несовершеннолетних детей, работающие (в том числе работающие пенсионеры и студенты). Добровольными видами страхования чаще пользуются руководители высшего и среднего звена, предприниматели, люди с высоким достатком, жители российских столиц. Полис ДМС — наиболее востребованный добровольный вид страхования, этой услугой воспользовались 20% россиян за последний год. В большинстве случаев обладатели полисов ДМС — сотрудники частных компаний, руководители высшего и среднего звена, собственники бизнеса, семейные люди с хорошим уровнем достатка», — сказано в релизе.

На втором месте среди добровольных видов страхования — страхование жизни (10%, учитывались различные виды этих страховых продуктов). 9% россиян имели действующий полис каско. Он больше востребован среди мужчин, людей среднего возраста, семейных людей с несколькими детьми, людей с высоким уровнем достатка, руководителей компаний и отделов, а также владельцев своего дела.

Для защиты собственности 9% россиян пользовались различными видами страхования имущества и недвижимости, а 3% — добровольным страхованием финансовых рисков. 2% добровольно застраховали гражданскую ответственность (от пожара, затопления квартиры, ущерба при проведении ремонтных работ), заключили в НАФИ.