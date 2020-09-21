Федеральная антимонопольная служба России направила предупреждение Азиатско-Тихоокеанскому Банку. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

Как следует из сообщения ФАС, банк без уведомления клиентов ухудшил условия начисления кешбэка.

Кредитная организация предлагает премиальный пакет банковских услуг «Статус» с программой лояльности. Она предусматривала начисление баллов кешбэка в размере 10—15% в выбранной категории и 1% в иных категориях при осуществлении покупок на сумму 25 тыс. рублей.

Приказом от 28 апреля 2020 года АТБ отменил начисление баллов по иным категориям, сохранив только начисления по специальным категориям, а также повысил минимальную сумму покупок, необходимую для начисления баллов, до 50 тыс. рублей. Но вступили эти изменения в силу задним числом — с 1 апреля 2020 года. Однако проинформировать клиентов банк должен был не менее чем за три рабочих дня до даты введения новой редакции тарифов, подчеркивают в ФАС.

«Фактически сведения об изменении условий Азиатско-Тихоокеанский Банк раскрыл своим клиентам спустя месяц. Ориентируясь на прежние условия, потребители по итогам апреля 2020 года не получили ожидаемый кешбэк», — отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

«В результате рассматриваемых действий АТБ мог получить преимущество перед конкурирующими кредитными организациями. Потребители, не получив своевременно информацию о предстоящем ухудшении программ лояльности, были лишены возможности предварительно оценить новые условия банка для принятия осознанного решения о продолжении обслуживания в АТБ или отказе от услуг этого банка в пользу других кредитных организаций, — пояснила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева. — Кроме того, банк не понес при этом обоснованных расходов, которые были бы неизбежны при добросовестной реализации им порядка изменения условий».

Таким образом, ФАС выявила в действиях Азиатско-Тихоокеанского Банка признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Банку выдано предупреждение.



«Банку надлежит помимо осуществления действий, направленных на информирование клиентов, также выплатить клиентам денежные средства в размере дохода, недополученного ими в результате недоначисления баллов кешбэка в связи с односторонним внесением изменений в программу «Статус» без предварительного уведомления», — уточнила Сергеева.