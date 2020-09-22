Доля решений финуполномоченного в пользу потребителей постепенно снижается, что является хорошим знаком. Об этом заявил финансовый уполномоченный в сфере страхования Виктор Климов на конференции «CLAIMS&PAYS 2020. Урегулирование убытков в страховании».

«Это говорит о том, что страховые компании начали лучше работать с потребителями и по урегулированию убытков, и по урегулированию споров», — отметил он.

По словам Климова, 91% споров, рассматриваемых институтом финуполномоченного, — это споры по ОСАГО. От общего количества споров 16% прекращены финомбудсменом, 43% получили отказ в удовлетворении требований и по 41% вынесены решения об удовлетворении требований потребителей. Из 18,5 тыс. решений, вынесенных за время работы финуполномоченного, 35% было обжаловано страховыми компаниями, еще 65% — ими добровольно исполнено.

«Наша главная задача, чтобы потребитель получил максимально качественную услугу и вообще не спорил с финансовыми организациями и, в частности, страховыми компаниями», — сказал он, добавив, что, к сожалению, пока еще встречаются формулировки в договорах страхования, которые не позволяют потребителям получать возмещение ни при каких обстоятельствах.