В необходимости долгосрочных накоплений на будущее, в том числе на пенсию, уверены 40% жителей России. Каждый пятый респондент откладывает деньги с зарплаты, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Для четверти жителей России регулярно откладывать деньги с каждой зарплаты уже вошло в привычку. 13% респондентов делают накопления несколько раз в год, когда получают премии на работе. Столько же участников исследования ответили, что копят только на конкретную цель, например, на отпуск или крупную покупку. Однако 54% опрошенных деньги пока не откладывают.



Каждый шестой респондент, у которого есть накопления, указал, что откладывает до 5% от своего дохода. Каждый пятый (19%) — от 5% до 10% зарплаты. 8% участников исследования указали, что в сбережения направляют 10—20% дохода. Столько же респондентов сберегают более 20%.

Исследование показало, что контролировать свои расходы россияне пока умеют не так хорошо, как делать сбережения. 43% опрошенных рассказали, что контролируют свои траты от случая к случаю, так как им не удается делать это регулярно. 17% следят за личными финансами постоянно и используют для этого специальные приложения или записи, а 15% собирают чеки с покупок и подводят баланс в конце месяца. При этом четверть участников исследования отметили, что никак не контролируют расходы.

Около половины респондентов (47%) признались, что планируют свой бюджет не более чем на месяц вперед. Еще 14% опрошенных планируют свои доходы и расходы на ближайшие один — три месяца. 4% могут строить финансовые планы на полгода вперед, столько же — на год. Около трети (31%) жителей России отметили, что вовсе не планируют свой бюджет.

За последние полгода 7% россиян стали откладывать деньги в сбережения больше и регулярнее. Каждый седьмой житель России теперь копит не только на крупные покупки, но и на непредвиденные обстоятельства, на будущее в целом. При этом больше трети респондентов (36%) признались, что за последние полгода стали откладывать меньше, а у 43% участников исследования отношение к сбережениям не изменилось.

40% жителей России считают, что необходимо делать долгосрочные накопления на свое будущее, в том числе и пенсию. Около четверти опрошенных (23%) полагают, что копить нужно на образование своих детей. 21% респондентов ответили, что сбережения необходимы на покупку недвижимости. Половина участников опроса (52%) уверена, что откладывать необходимо на случай непредвиденных обстоятельств, и только 14% не считают нужным делать долгосрочные накопления.

В исследовании приняли участие более 4 000 человек из всех регионов страны.

