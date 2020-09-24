Ситуация, когда российские регионы несли непосильный груз коммерческих долгов, не должна повториться. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение первого вице-премьера Андрея Белоусова разрешить регионам брать больше коммерческих займов.

«Нужно будет действовать очень аккуратно. С одной стороны, очевидно, что предстоит поддерживать регионы, но, с другой стороны, важно избежать — и об этом Путин говорил неоднократно — возвращения в ситуацию, когда регионы несли на своих плечах непосильный груз коммерческих долгов», — сказал Песков.