Банк России установил факты манипулирования рынком со стороны клиентов маркетмейкеров на торгах по ряду еврооблигаций. Об этом сообщается в четверг на сайте регулятора.

«Банк России установил факты манипулирования рынком клиентами профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые являлись участниками открытой программы маркетмейкинга по ряду еврооблигаций, запущенной ПАО «Московская биржа» (до 19 декабря 2016 года — ЗАО «ФБ ММВБ»). Данная программа действовала с сентября 2015 по апрель 2017 года и была призвана повысить доступность биржевых операций с еврооблигациями для розничных инвесторов», — отмечается в сообщении.

Как выяснил ЦБ, на протяжении всего периода функционирования данной маркетмейкерской программы на рынках еврооблигаций устойчивые пары контрагентов — клиентов маркетмейкеров совершали на рынках еврооблигаций согласованные операции, в результате которых был искажен объем торгов такими еврооблигациями. Такими парами, по данным регулятора, являлись:

GTCP Trading Ltd и GorTec Management Ltd, операции по счетам которых совершал торговый робот, разработанный Докучаевым Алексеем Сергеевичем для целей маркетмейкинга;

Чирков Михаил Юрьевич и Чирков Юрий Валерьевич, счетом которого управлял Чирков Михаил Юрьевич;

IT Invest Financial Solutions (Cyprus) Ltd и в разные периоды последовательно сменявшие друг друга АО «ММТБ», Хохрин Александр Витальевич, Da Vinci Capital Investments (CY) Ltd. От имени АО «ММТБ» и Хохрина заявки на совершение сделок с еврооблигациями в торговую систему выставлял сотрудник АО «ИК «Ай Ти Инвест» (маркетмейкера, клиентами которого являлись IT Invest Financial Solutions (Cyprus) Ltd и его контрагенты), ведущий специалист отдела брокерских операций Тимощенко Иван Александрович. Полученная в ходе проверки информация свидетельствует, что Тимощенко самостоятельно определял временной момент и ценовой уровень выставления заявок от имени Хохрина и АО «ММТБ», уточняют в Центробанке.

Там напоминают, что, согласно законодательно установленным ограничениям, маркетмейкерами могут быть исключительно участники торгов. Вместе с тем организатором торговли допускается исполнение обязательств маркетмейкеров с использованием поручений клиентов таких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, участники указанной выше открытой программы маркетмейкинга делегировали взятые на себя обязательства своим клиентам на брокерском обслуживании. Эти клиенты, в свою очередь, для получения соответствующего вознаграждения по договорам об оказании услуг маркетмейкера регулярно совершали взаимные сделки с постоянными контрагентами — взаимосвязанными лицами, обеспечивая таким образом выполнение обязательного параметра «минимально достаточный объем пассивных сделок маркетмейкера за торговый день». «Тем самым сторонние инвесторы были введены в заблуждение относительно емкости и ликвидности рынков таких еврооблигаций», — заключает регулятор.

Вышеописанные действия квалифицируются по закону как манипулирование рынком, поясняют в ЦБ. Так, действиями по счетам Чиркова М. Ю., Хохрина при участии Тимощенко, GTCP Trading Ltd и GorTec Management Ltd при участии Докучаева, IT Invest Financial Solutions (Cyprus) Ltd, Da Vinci Capital Investments (CY) Ltd в период с 16 марта 2016 по 25 апреля 2017 года в отношении еврооблигаций GAZPR-34, PGIL-20, PSB Fin-7, Veb-23, CBOM Finan, VEB FIN-25, VEB-20, RUS-30, RUS-28, BIN-19, PSB Fin-9, CBOM-18, RUS-18, Sistema-19 нарушен законодательный запрет на такое манипулирование.



«Аналогичные действия по счетам клиентов маркетмейкеров, в результате которых существенное отклонение параметров торгов еврооблигациями не зафиксировано, по формальным признакам не могут быть отнесены к манипулированию рынком. В то же время Банк России считает такие действия недобросовестной практикой поведения на финансовом рынке. Таким образом, обязательства маркетмейкеров, взятые участниками открытой программы маркетмейкинга по ряду еврооблигаций и делегированные ими своим клиентам, исполнялись с нарушением правил профессиональной этики участников финансового рынка, а в ряде случаев являлись грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации», — заключает Банк России.

Регулятор направил предписания лицам, вовлеченным в манипулирование рынком, в целях недопущения совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.



ЦБ также рекомендует Московской бирже провести комплекс мероприятий, нацеленных на достижение должного уровня контроля за исполнением маркетмейкерами взятых на себя обязательств, что, как рассчитывает регулятор, будет способствовать предотвращению использования недобросовестными участниками финрынка института маркетмейкерства как инструмента прикрытия противоправных действий.