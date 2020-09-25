В Госдуме депутаты от фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, пишут «Известия» . Об сообщил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, продуктовый сертификат будет предоставляться на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Владелец сертификата сможет приобрести продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются торговой организации из бюджета.

В соответствии с законопроектом, нужно составить перечень продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью сертификата, отметил Нилов. Он предложил, чтобы составлением такого перечня занялось правительство.