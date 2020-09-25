Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,25% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 905,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,21% и равнялся 1 186,54 пункта.

Индекс Мосбиржи в четверг провел волатильную торговую сессию и не смог продолжить растущую динамику предыдущего дня, отмечает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

«Сегодня, по нашему мнению, при поддержке глобальных рынков он может попытаться подрасти к верхней границе диапазона 2 890—2 940 пунктов, однако сдерживающее влияние способна оказать геополитика и слабая динамика нефтяных котировок», — прогнозирует эксперт.