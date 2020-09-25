Правительство РФ одобрило общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост ВВП и долгосрочные структурные изменения в экономике. Об этом сообщается на сайте Кабмина, где в пятницу опубликован список решений , принятых на заседании в среду, 23 сентября.

«Главными целями проекта общенационального плана являются выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения, долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения», — указывают в правительстве.

«Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в документе.



Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который, как указывают в Кабмине, представлял доклад по данному вопросу, пояснял, что проект нацплана по восстановлению экономики был подготовлен еще в июне текущего года. «Завтра на правительстве мы утвердим [нацплан]», — анонсировал он 22 сентября. «Но это, по большому счету, тот план, который уже больше чем наполовину реализован», — подчеркнул он, сообщив, что сейчас Минэкономразвития вместе с другими министерствами и ведомствами работает над проектом другого документа — единого плана достижения национальных целей до 2030 года.