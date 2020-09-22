Восстановление реальных доходов населения РФ будет постепенным, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Правительство планирует 23 сентября рассмотреть национальный план восстановления экономики, предусмотренные в нем меры на сегодня реализованы более чем наполовину.

«Завтра на правительстве мы утвердим [нацплан]. По крайней мере есть установка рассмотреть общенациональный план восстановления экономики. Но это, по большому счету, тот план, который уже больше чем наполовину реализован», — сказал Решетников.

Он отметил, что проект нацплана восстановления экономики был подготовлен еще в июне текущего года. Сейчас Минэкономразвития вместе с другими министерствами и ведомствами работает над проектом другого документа — единым планом достижения национальных целей, сообщил Решетников.

«Поскольку вышел указ (указ президента РФ от 21 июля 2020 года о национальных целях развития РФ на период до 2030 года. — Прим. ред.), он задал другую глубину (планирования и реализуемых мер. — Прим. ред.). У нас план восстановления — это полтора года. А как вы понимаете, указ [о национальных целях] — это 2030 год и, соответственно, перезагрузка или, скажем так, дозагрузка национальных проектов. И единый план [достижения национальных целей до 2030 года] мы должны обновить и представить до 30 октября», — пояснил Решетников.