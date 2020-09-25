Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,55% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 896,83 пункта. Индекс РТС упал на 2,04% — до отметки 1 164,68.

Акции «Газпрома» подешевели на 2,39%, Mail.ru — на 1,43%, «Магнита» — на 0,81%, МТС — на 0,33%, «Полюса» — на 0,27%, Сбербанка — на 0,26%, Московской биржи — на 0,03%. Бумаги «Яндекса» подорожали на 2,37%, «Норильского никеля» — на 0,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,01%.



Российские индексы в пятницу находились «под давлением мирового уклонения от риска», объясняет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Долларовый индикатор (индекс РТС. — Прим. Банки.ру) в течение сессии обновил очередной минимум с конца мая в 1 160 пунктов. Ждать ускорения продаж на рынке можно при закреплении ниже поддержек 2 850 и 1 100 пунктов, а возвращения к более уверенным покупкам — при пробое 3 000 и 1 220 пунктов соответственно», — пишет она.

«В пятницу российский рынок продемонстрировал снижение на противоречивом внешнем фоне. Так, давление на наши акции оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 41,7 доллара за баррель, а также динамика в Европе, где к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,2%. При этом в ходе первых часов торгов в США индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,4% и 0,6% соответственно… Отметим, что индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от августовских максимумов, что говорит в пользу продолжения негативной динамики. В случае отступления рынка ниже поддержки, расположенной на уровне 2 850 пунктов, целью снижения станет район 2 700—2 750 пунктов. Отменой данного сценария может послужить закрепление рынка выше 3 000 пунктов», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



«Дополнительное давление на рублевые активы оказывает очередная инициатива американских законодателей, направленная на введение новых антироссийских санкций», — полагает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

