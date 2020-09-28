В 2020 году можно было бы сделать исключение из бюджетного правила для поддержки населения и бизнеса. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT, передает ТАСС.

«По ряду причин Россия сейчас выглядит не так плохо, как в 2009-м, когда у нас падение было 8%. Но даже сейчас мы переживаем особые, другие механизмы кризиса, связанные не с кредитоспособностью компаний и спросом на их продукцию на рынках, а с остановкой предприятий, потому что нужно было обеспечить безопасность людей. В этом смысле требуется дополнительная поддержка и бизнеса, и населения, чтобы избежать дальнейшего обеднения. Думаю, можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году — даже если бы мы потратили треть или половину средств ФНБ, для такого критического, особого года это было бы не страшно», — отметил он.

Кудрин: вторая волна коронавируса потребует новых мер поддержки экономики По словам главы Счетной палаты, новые коронавирусные ограничения, вероятно, будут носить рекомендательный характер.

По словам Кудрина, накопления в Фонде национального благосостояния за 2019 год в разы превышали траты. «За 2019 год было накоплено 3,3 триллиона рублей, они и пришли в ФНБ в этом году, в то время как траты фонда составили около 350 миллиардов рублей», — сказал он.



Глава Счетной палаты добавил, что помощь от государства получили до 20% компаний. «А в некоторых случаях по каким-то отдельным мерам поддержки — до трети нуждавшихся компаний и предпринимателей», — сообщил Кудрин.